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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Моура: «Игра в Ла Лиге была бы чем-то фантастическим для меня»

30 Сентября 2022 • 23:31 Комментировать

Бразильский полузущитник «Тоттенхэма» Лукас Моура признался, что не знал об интересе к нему со стороны «Севильи».

«Я не знал об интересе «Севильи». Это клуб, который мне нравится, об этом городе хорошо отзываются. Игра в Ла Лиге была бы чем-то фантастическим для меня, потому что мне очень нравится этот чемпионат», - цитирует футболиста VamosMiSevilla.

Действующий контракт Моуры истекает в 2024 году. В настоящее время игрок травмирован. Его рыночная трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

После шести туров чемпионата Испании «Севилья» занимает 15-е место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» - третий в чемпионате Англии после семи игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Севилья Лукас Моура
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