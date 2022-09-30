​Поттер призывает не сравнивать его с Тухелем

Несколько недель назад Грэм Поттер сменил Томаса Тухеля на должности главного тренера «Челси». Рулевой лондонской команды призвал не сравнивать его с предшественником.

«У всех немного разное представление о футболе. Не зацикливайтесь на этом. Это скорее вопрос выбора, который каждый из нас делает, а потом пытается заставить этот выбор работать.

Я очень уважаю Томаса [Тухеля] и его штаб. Я не собираюсь сравнивать себя с ним или с кем-то ещё», - высказался Поттер в пятницу в ходе пресс-конференции.

В субботу, 1 октября, «Челси» ждёт лондонское дерби против «Кристал Пэлас». Команды услышат стартовый свисток в 17:00 по московскому времени.