​«Эвертон» заплатит 340 тысяч евро за действия своих фанатов

Футбольная ассоциация Англии наложила штраф на «Эвертон». Клуб будет вынужден заплатить 300 тысяч фунтов (примерно 340 тысяч евро) за действия своих фанатов, которые прорвались на поле после матча против «Кристал Пэлас» в мае. Тогда на газон вырвалось очень много людей. Футбольная ассоциация заявила, что болельщики вели себя «угрожающе и агрессивно». «Эвертон» признал, что не мог контролировать фанатов, сообщает BBC.

На текущий момент «Эвертон» занимает 13-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда Фрэнка Лэмпарда проведёт против «Саутгемптона» в первый день октября.