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​Нкунку не проходил медосмотр для «Челси» - журналист

30 Сентября 2022 • 14:30 Комментировать

В последние дни и часы пресса активно связывает «Челси» с нападающим Кристофером Нкунку из «РБ Лейпцига». Дошло до появления информации о том, что француз тайно прошёл медицинское обследование для английского гранда. Журналист Лоик Танзи в социальных сетях опровергает эти сообщения. По его данным, Нкунку находился во Франкфурте на приёме у врача по вопросу страхового договора, и не более того.

В сезоне 2022/2023 Кристофер Нкунку забил шесть голов и отдал один голевой пас в 11 матчах за «РБ Лейпциг». Авторитетный портал transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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