​Нкунку не проходил медосмотр для «Челси» - журналист

В последние дни и часы пресса активно связывает «Челси» с нападающим Кристофером Нкунку из «РБ Лейпцига». Дошло до появления информации о том, что француз тайно прошёл медицинское обследование для английского гранда. Журналист Лоик Танзи в социальных сетях опровергает эти сообщения. По его данным, Нкунку находился во Франкфурте на приёме у врача по вопросу страхового договора, и не более того.

В сезоне 2022/2023 Кристофер Нкунку забил шесть голов и отдал один голевой пас в 11 матчах за «РБ Лейпциг». Авторитетный портал transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 80 миллионов евро.