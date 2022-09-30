У «МЮ» появились конкуренты в борьбе за Гакпо

Нападающий голландского ПСВ Коди Гакпо, которым интересуется «Манчестер Юнайтед», попал в сферу интересов еще двух клубов Английской премьер-лиги. Об этом рапортует Sky Sports.
Согласно сведениям источника, побороться за игрока с «красными дьяволами» готовы «Эвертон» и «Саутгемптон». Оба клуба готовы сделать предложение форварду в январское трансферное окно.
Гакпо связан контрактными обязательствами с ПСВ до середины 2026 года. Его трансферная стоимость составляет 35 миллионов евро.
В текущем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах, в которых отметился десятью забитыми мячами.
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