У «МЮ» появились конкуренты в борьбе за Гакпо

Нападающий голландского ПСВ Коди Гакпо, которым интересуется «Манчестер Юнайтед», попал в сферу интересов еще двух клубов Английской премьер-лиги. Об этом рапортует Sky Sports.

Согласно сведениям источника, побороться за игрока с «красными дьяволами» готовы «Эвертон» и «Саутгемптон». Оба клуба готовы сделать предложение форварду в январское трансферное окно.

Гакпо связан контрактными обязательствами с ПСВ до середины 2026 года. Его трансферная стоимость составляет 35 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах, в которых отметился десятью забитыми мячами.