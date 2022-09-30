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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У «МЮ» появились конкуренты в борьбе за Гакпо

30 Сентября 2022 • 10:45 Комментировать

Нападающий голландского ПСВ Коди Гакпо, которым интересуется «Манчестер Юнайтед», попал в сферу интересов еще двух клубов Английской премьер-лиги. Об этом рапортует Sky Sports.

Согласно сведениям источника, побороться за игрока с «красными дьяволами» готовы «Эвертон» и «Саутгемптон». Оба клуба готовы сделать предложение форварду в январское трансферное окно.

Гакпо связан контрактными обязательствами с ПСВ до середины 2026 года. Его трансферная стоимость составляет 35 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах, в которых отметился десятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСВ Коди Гакпо
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