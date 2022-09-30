Названа сумма, за какую может быть продан «Эвертон»

Как стало известно британским СМИ, в ближайшее время может состояться продажа «Эвертона» новым владельцам. Согласно сведениям Financial Times, владелец «ирисок» Фархад Мошири начал переговоры о продаже команды американскому бизнесмену Мацеку Камински.

Сумма потенциальной сделки оценивается в 450 миллионов евро. Впрочем, финальная сумма будет зависеть от финансирования строительства нового домашнего стадиона команды.

После семи туров Премьер-лиги мерсисайдский коллектив набрал семь баллов и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице. Следующий матч «ириски» проведут против «Саутгемптона». Встреча состоится в субботу, 1 октября.