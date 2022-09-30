Санья: «Впервые за долгое время «Арсенал» способен бросить вызов в АПЛ»

Бывший футболист сборной Франции и лондонского «Арсенала» Бакари Санья высказался об игре «канониров» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги. После семи туров «канониры» лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на один балл.

«По сравнению с прошлым сезоном у команды появилась целеустремленность и уверенность в себе. Эти качества развиваются со временем, и сейчас мы наблюдаем это в «Арсенале». Сейчас это совершенно другой клуб, который возвращается к прежним стандартам «Арсенала», когда я выступал за них. Впервые за долгое время они способны бросить вызов в АПЛ», - передает слова Бакари Lord Ping.

Ближайший матч «Арсенал» проведет против лондонского «Тоттенхэма» 1 октября.