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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Санья: «Впервые за долгое время «Арсенал» способен бросить вызов в АПЛ»

30 Сентября 2022 • 08:12 Комментировать (1)

Бывший футболист сборной Франции и лондонского «Арсенала» Бакари Санья высказался об игре «канониров» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги. После семи туров «канониры» лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на один балл.

«По сравнению с прошлым сезоном у команды появилась целеустремленность и уверенность в себе. Эти качества развиваются со временем, и сейчас мы наблюдаем это в «Арсенале». Сейчас это совершенно другой клуб, который возвращается к прежним стандартам «Арсенала», когда я выступал за них. Впервые за долгое время они способны бросить вызов в АПЛ», - передает слова Бакари Lord Ping.

Ближайший матч «Арсенал» проведет против лондонского «Тоттенхэма» 1 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Бакари Санья
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Комментарии (1)
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LMI
30 Сентября 2022 в 08:23
Ой - в субботу посмотрим
Мой прогноз - 2-1 в пользу ТТХ
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