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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Санья: «То, что творит Холанн в «Манчестер Сити», это безумие»

30 Сентября 2022 • 07:44 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Бакари Санья поделился мнением о норвежском форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне, ударно начавшем нынешний сезон.

«Эрлинг – машина по забиваю голов. Я поражен, как он за короткий отрезок времени смог оказать такое влияние на команду. То, что творит Холанн, это безумие. Он сделал сильную команду еще сильнее. С ним «горожане» будут главными фаворитами каждого турнира, в котором принимают участие. Любому клубу будет тяжело справиться с «Сити» в текущем сезоне», - приводит слова Бакари Lord Ping.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Холанн провел семь поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бакари Санья Эрлинг Холанн
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