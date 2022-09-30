Экс-футболист лондонского «Арсенала» Бакари Санья поделился мнением о норвежском форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне, ударно начавшем нынешний сезон.

«Эрлинг – машина по забиваю голов. Я поражен, как он за короткий отрезок времени смог оказать такое влияние на команду. То, что творит Холанн, это безумие. Он сделал сильную команду еще сильнее. С ним «горожане» будут главными фаворитами каждого турнира, в котором принимают участие. Любому клубу будет тяжело справиться с «Сити» в текущем сезоне», - приводит слова Бакари Lord Ping.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Холанн провел семь поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами.