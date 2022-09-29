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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невеш отказал двум грандам АПЛ ради «Барселоны» - он может заменить Бускетса слухи

29 Сентября 2022 • 20:23 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш мог оказаться в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуле». Эти клубы вступали в контакты с представителями 25-летнего португальца, но он отказался об обоих вариантов из-за интереса со стороны «Барселоны». Каталонцы не потянули бы трансфер Невеша минувшим летом, но они будут претендовать на хавбека через год. Рубен оказался готов подождать ради возможности переехать на «Камп Ноу».Там португальский футболист может стать сменщиком для Серхио Бускетса. Об этом рассказывает испанский Sport.

Рубен Невеш оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Рубен Невеш трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Alex1972
29 Сентября 2022 в 21:16
Явно хочет с Месси поиграть.. Ну, хоть с его тенью на Камп Ноу .. Хе-хе.
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