В летнее трансферное окно полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш мог оказаться в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуле». Эти клубы вступали в контакты с представителями 25-летнего португальца, но он отказался об обоих вариантов из-за интереса со стороны «Барселоны». Каталонцы не потянули бы трансфер Невеша минувшим летом, но они будут претендовать на хавбека через год. Рубен оказался готов подождать ради возможности переехать на «Камп Ноу».Там португальский футболист может стать сменщиком для Серхио Бускетса. Об этом рассказывает испанский Sport.

Рубен Невеш оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 40 миллионов евро.