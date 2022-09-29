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​Конте отреагировал на слухи о возвращении в «Ювентус»

29 Сентября 2022 • 17:49 Комментировать

В последние недели в прессе то и дело появляются слухи, которые связывают Антонио Конте с «Ювентусом». Итальянец, который в настоящий момент работает с «Тоттенхэмом», дал комментарий на этот счёт.

«Эти разговоры являются неуважением к Массимилиано Аллегри и ко мне лично», - сказал Конте, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Evening Standard Дэн Килпатрик.

«Мне нравится работать в «Тоттенхэме», и у меня прекрасные отношения с владельцем клуба и с Фабио Паратичи. Я не вижу проблем с моим будущим», - добавил итальянский специалист.

Отметим, что «Ювентус» неважно начал сезон 2022/2023. На текущий момент команда занимает лишь восьмое место в таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Антонио Конте
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