​Конте отреагировал на слухи о возвращении в «Ювентус»

В последние недели в прессе то и дело появляются слухи, которые связывают Антонио Конте с «Ювентусом». Итальянец, который в настоящий момент работает с «Тоттенхэмом», дал комментарий на этот счёт.

«Эти разговоры являются неуважением к Массимилиано Аллегри и ко мне лично», - сказал Конте, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Evening Standard Дэн Килпатрик.

«Мне нравится работать в «Тоттенхэме», и у меня прекрасные отношения с владельцем клуба и с Фабио Паратичи. Я не вижу проблем с моим будущим», - добавил итальянский специалист.

Отметим, что «Ювентус» неважно начал сезон 2022/2023. На текущий момент команда занимает лишь восьмое место в таблице Серии А.