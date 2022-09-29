Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, американский полузащитник открыт к переходу в «Милан» в зимнее трансферное окно.

Сезон 2022/2023 Кристиан Пулишич начал как игрок ближайшего резерва «Челси». Количество игрового времени в Лондоне определённо не устраивает 24-летнего американца. Впрочем, в ближайшее время ситуация игрока может измениться, ведь недавно «Челси» сменил тренера – команду возглавил Грэм Поттер.

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Кристиана Пулишича в 42 миллиона евро.