​Погба сравнил Серию А и АПЛ

Французский полузащитник Поль Погба, который летом сменил «Манчестер Юнайтед» на «Ювентус», сравнил Серию А с Премьер-лигой.

«Серия А всегда была одной из наиболее сложных лиг. Разница между Серией А и Премьер-лигой заключается в экономической мощи, но с точки зрения футбола Италия остаётся одной из лучших в мире, несмотря ни на что.

Между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед» нет большой разницы. Топ-клуб есть топ-клуб. «Ювентус» всегда был лучшим в Италии», - высказался Погба в ходе интервью для итальянского GQ.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Поль Погба на футбольное поле ещё не выходил из-за полученной им травмы.