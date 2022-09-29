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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Владелец «Челси» пытается купить португальский клуб

29 Сентября 2022 • 14:53 Комментировать

Владелец «Челси» Тодд Бёли хочет построить сеть клубов по всему миру на примере владельцев «Манчестер Сити». Бизнесмен недавно называл Португалию хорошей страной для покупки клуба-сателлита. В настоящий момент, судя по всему, Бёли работает как раз над этим. По данным Evening Standard, владелец «Челси» ведёт переговоры по покупке португальского «Портимоненсе».

Отмечается, что ранее владельцы «Челси» общались с известным агентом Жорже Мендешем и спрашивали у него, какой клуб из его родной страны можно приобрести.

Напомним, что «Челси» недавно сменил главного тренера – команду принял Грэм Поттер.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Портимоненсе Тодд Бёли
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