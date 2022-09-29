​Владелец «Челси» пытается купить португальский клуб

Владелец «Челси» Тодд Бёли хочет построить сеть клубов по всему миру на примере владельцев «Манчестер Сити». Бизнесмен недавно называл Португалию хорошей страной для покупки клуба-сателлита. В настоящий момент, судя по всему, Бёли работает как раз над этим. По данным Evening Standard, владелец «Челси» ведёт переговоры по покупке португальского «Портимоненсе».

Отмечается, что ранее владельцы «Челси» общались с известным агентом Жорже Мендешем и спрашивали у него, какой клуб из его родной страны можно приобрести.

Напомним, что «Челси» недавно сменил главного тренера – команду принял Грэм Поттер.