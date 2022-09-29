Раскрыт план «Реала» по трансферу Холанна

Один из лучших центральных нападающих современности Эрлинг Холанн, ныне выступающий за «Манчестер Сити», является трансферной целью мадридского «Реала» на 2024 год. Об этом сообщается в материале AS.

По сведениям источника, руководство «королевского» клуба планирует заполучить норвежского бомбардира летом 2024 года, когда в его контракте начнет действовать сумма отступных в размере 180 миллионов евро.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно. Сумма сделки составила 60 миллионов евро. В текущем сезоне скандинав забил 14 голов в десяти встречах.