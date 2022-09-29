Анри: «ВАР убивает радость от игры»

Легендарный нападающий Тьерри Анри, известный по выступлениям за сборную Франции и лондонский «Арсенал», поделился мнением о системе ВАР. По его мнению, это вредит футболу.

«Когда игрок забивает гол, он не знает, стоит ли начинать праздновать. Как по мне, эта система полностью убивает радость от игры», - передает слова Тьерри Lequipe.

Анри большую часть карьеры провел в европейском футболе, выступая за такие клубы, как «Монако», «Ювентус», «Арсенал» и «Барселона». Также он поиграл несколько лет в МЛС за «Нью-Йорк Ред Буллз».

В составе сборной Франции Тьерри провел 123 поединка и отметился 51 забитым мячом.