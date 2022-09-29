«Вест Хэм» выдвинул ультиматум Мойесу

Боссы лондонского «Вест Хэма» всерьез задумываются над увольнением Дэвида Мойеса с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на страницах The Telegraph.

«Молотобойцы» провально стартовали в нынешней кампании и занимают лишь 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги после семи сыгранных туров. Источник отмечает, что руководство клуба дало Мойесу пять матчей на исправление положения. В противном случае специалисту укажут на выход.

59-летний шотландский специалист занимает пост наставника «молотобойцев» с декабря 2019 года.

Ближайший матч «Вест Хэм» проведет против «Вулверхэмптона» в субботу, 1 октября.