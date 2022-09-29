«Челси» повесил ценник на Пулишича

Американский полузащитник Кристиан Пулишич может покинуть лондонский «Челси» в ближайшем будущем. Об этом посредством социальных сетей информирует инсайдер Экрем Конур.

Согласно сведениям источника, в стане «пенсионеров» готовы расстаться с легионером за определенную сумму отступных. Английский топ-клуб хочет выручить с трансфера Кристиана порядка 35 миллионов евро.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Пулишичу со стороны «Лидса» и туринского «Ювентуса».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии американец провел шесть поединков, в которых не отметился голевыми действиями.