«Челси» нацелился на игрока с ценником 90 миллионов евро

Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может сменить клубную прописку в будущем. Согласно информации издания The Telegraph, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Челси».

Напомним, что 19-летний английский футболист защищает цвета немецкого коллектива с лета 2020 года. Он был приобретен «шмелями» у «Бирмингема» за 25 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник принял участие в десяти поединках во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча. Трудовое соглашение игрока рассчитано до середины 2025 года. Его трансферный ценник – 90 миллионов евро.