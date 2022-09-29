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«Челси» нацелился на игрока с ценником 90 миллионов евро

29 Сентября 2022 • 07:37 Комментировать

Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может сменить клубную прописку в будущем. Согласно информации издания The Telegraph, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Челси».

Напомним, что 19-летний английский футболист защищает цвета немецкого коллектива с лета 2020 года. Он был приобретен «шмелями» у «Бирмингема» за 25 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник принял участие в десяти поединках во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча. Трудовое соглашение игрока рассчитано до середины 2025 года. Его трансферный ценник – 90 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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