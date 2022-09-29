«ПСЖ» нашёл игрока, который заменит Месси

Полузащитник Бернарду Силва, правами на которого владеет «Манчестер Сити», может сменить Туманный Альбион на Францию. По сообщениям журналистов Fichajes, заинтересованность в его услугах проявляет столичный «ПСЖ». Парижане рассматривают португальца в качестве замены аргентинцу Лионелю Месси, который может покинуть клуб по завершении нынешнего сезона.

Недавно в европейской прессе появилась информация, что 35-летний аргентинский нападающий может вернуться в каталонскую «Барселону» после истечения срока трудового соглашения с «ПСЖ». Его контракт с парижским грандом рассчитан до середины следующего года.

Бернарду выступает за «горожан» с лета 2017 года. Его контракт рассчитан до середины 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

Месси принял решение о своём будущем в «ПСЖ»