Сестра Роналду заступилась за Криштиану, назвав болельщиков неблагодарными

Катя Авейру, которая является сестрой нападающего сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, заступилась за брата после поражения в матче Лиги наций против Испании (0:1). В сторону игрока посыпалось много критики после неудачи.

«Меня все это очень сильно удивляет. Португальцы плюют в тарелку, которая их кормит. Нужно наоборот протянуть руку помощи команде, но фанаты могут быть только больными, мелочными и бездушными. Они просто неблагодарные», - гласит сообщение Авейру в социальных сетях.

В текущем сезоне 37-летний Криштиану показывает провальные результаты. Нападающий отметился лишь одним забитым мячом в десяти поединках.