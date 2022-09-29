Кассано: «Роналду не нравится мне как футболист»

Известный в прошлом итальянский нападающий Антонио Кассано поделился мнением о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я уважительно отношусь к Роналду, однако как футболист он мне не нравится. Что касается Месси, он как Диего Марадона. Лео в 14 лет уехал из Аргентины и столкнулся с серьезными физическими проблемами. Поэтому имейте это в виду, когда говорите о каких-то жертвах», - передает слова Антонио Muschio Selvaggio.

Роналду провально начал новый сезон. На счету португальского нападающего всего один гол с пенальти в десяти играх. Что касается Месси, то у аргентинца 18 результативных действий в 13 матчах сезона.