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​«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Магуайру слухи

28 Сентября 2022 • 15:36 Комментировать

Гарри Магуайр показывает низкий уровень игры, поэтому регулярно сталкивается с критикой. «Манчестер Юнайтед» в сложившейся ситуации вынужден изучать рынок центральных защитников. По данным CalcioMercato, «красные дьяволы» положили глаз на Юррьена Тимбера из «Аякса».

Стоит сказать, что в летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» осуществил трансферы сразу двух игроков из «Аякса» - Лисандро Мартинеса и Антони. Вероятно, «красные дьяволы» снова свяжутся с амстердамским клубом.

Трансфер Юррьена Тимбера обойдётся «Манчестер Юнайтед» в солидную сумму – 21-летний защитник уже оценивается в 45 миллионов евро. «Аякс», понятное дело, будет требовать больше.  

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Юррьен Тимбер Трансферы футбола - зима 2023
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