Гарри Магуайр показывает низкий уровень игры, поэтому регулярно сталкивается с критикой. «Манчестер Юнайтед» в сложившейся ситуации вынужден изучать рынок центральных защитников. По данным CalcioMercato, «красные дьяволы» положили глаз на Юррьена Тимбера из «Аякса».

Стоит сказать, что в летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» осуществил трансферы сразу двух игроков из «Аякса» - Лисандро Мартинеса и Антони. Вероятно, «красные дьяволы» снова свяжутся с амстердамским клубом.

Трансфер Юррьена Тимбера обойдётся «Манчестер Юнайтед» в солидную сумму – 21-летний защитник уже оценивается в 45 миллионов евро. «Аякс», понятное дело, будет требовать больше.