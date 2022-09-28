«Тоттенхэм» осудил расистские оскорбления Ришарлисона

«Тоттенхэм» выступил с осуждением болельщиков, оскорбивших бразильского форварда «шпор» Ришарлисона.

«Мы возмущены расистскими оскорблениями в адрес Ришарлисона во время вчерашнего матча сборных Бразилии и Туниса. Этому нет места ни в футболе, ни где бы то ни было. Мы с тобой, Ричи!» — заявлено в обращении с официального сайта одного из сильнейших клубов Англии.

Напомним, что во время игры бразильской сборной в Париже с трибун был брошен банан, когда Ришарлисон отмечал забитый гол. Сам футболист потребовал наказать виновных.

Недавно похожий инцидент случился и с Винисиусом Жуниором. Игрока «Реала» назвали обезьяной в эфире испанского телевидения.

Бразилия без особых проблем выиграла товарищеский поединок на «Парк де Пренс» со счётом 5:1.