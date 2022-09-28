Полузащитник Наби Кейта может обрести статус свободного агента ближайшим летом, ведь его действующий контракт с «Ливерпулем» истекает. Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о будущем гвинейца. По его словам, Кейта выдвинул определённые условия своему клубу.

«Ситуация всё ещё открыта, Наби хочет определённых гарантий для подписания нового контракта, всё будет решаться в ближайшие месяцы. «Боруссия» входит в число 3-4 клубов, которым будет интересен Кейта, если он станет свободным агентом», - сказал Романо, чьи слова приводит Caught Offside.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 1 октября – против «Брайтона».