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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» хочет купить футболиста «Челси»

28 Сентября 2022 • 11:08 Комментировать

Защитник Трево Чалоба, правами на которого владеет лондонский «Челси», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом сообщается на страницах La Gazzetta dello Sport.

По сведениям итальянской прессы, заинтересованность в трансфере 23-летнего футболиста проявляет миланский «Интер». Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро. Его действующий трудовой договор с «пенсионерами» рассчитан до середины 2026 года.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Чалоба принял участие всего в одном поединке.

«Интер» не лучшим образом стартовал в новом сезоне чемпионата Италии. «Нерадзурри» в семи турах набрали 12 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Трево Чалоба
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