«Интер» хочет купить футболиста «Челси»

Защитник Трево Чалоба, правами на которого владеет лондонский «Челси», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом сообщается на страницах La Gazzetta dello Sport.

По сведениям итальянской прессы, заинтересованность в трансфере 23-летнего футболиста проявляет миланский «Интер». Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро. Его действующий трудовой договор с «пенсионерами» рассчитан до середины 2026 года.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Чалоба принял участие всего в одном поединке.

«Интер» не лучшим образом стартовал в новом сезоне чемпионата Италии. «Нерадзурри» в семи турах набрали 12 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.