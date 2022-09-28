У «Барселоны» и «Ливерпуля» появился конкурент в борьбе за Асенсио

Испанский хавбек Марко Асенсио, который близок к уходу из мадридского «Реала», пользуется спросом на трансферном рынке. По сообщениям Mundo Deportivo, в подписании 26-летнего исполнителя заинтересован «Ньюкасл».

Кроме «сорок», заполучить полузащитника желают каталонская «Барселона» и «Ливерпуль». Асенсио может достаться новому клубу бесплатно, поскольку его контракт со «сливочными» истекает летом следующего года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Марко сыграл два поединка, не отметившись голевыми действиями. Цвета мадридского гранда он защищает с 2015 года.