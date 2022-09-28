Хендерсон назвал двух игроков с самым сильным ударом в АПЛ

Страж ворот «Ноттингем Форест» Дин Хендерсон назвал двух футболистов с лучшим ударом в Английской премьер-лиге.

«У кого самый сильный удар в Премьер-лиге. Это либо Гарри Кейн, либо Маркус Рэшфорд. Маркус может очень мощно зарядить по воротам. Очень неприятно сталкиваться с его ударами», - передает слова вратаря UTD Report.

Напомним, что полноценный контракт Хендерсона принадлежит «Манчестер Юнайтед». За «Ноттингем Форест» голкипер играет на правах аренды. Договор рассчитан до конца нынешней кампании.

В текущем сезоне Дин провел семь матчей в Премьер-лиге, в которых пропустил 17 мячей.