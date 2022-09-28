Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хендерсон назвал двух игроков с самым сильным ударом в АПЛ

28 Сентября 2022 • 09:29 Комментировать

Страж ворот «Ноттингем Форест» Дин Хендерсон назвал двух футболистов с лучшим ударом в Английской премьер-лиге.

«У кого самый сильный удар в Премьер-лиге. Это либо Гарри Кейн, либо Маркус Рэшфорд. Маркус может очень мощно зарядить по воротам. Очень неприятно сталкиваться с его ударами», - передает слова вратаря UTD Report.

Напомним, что полноценный контракт Хендерсона принадлежит «Манчестер Юнайтед». За «Ноттингем Форест» голкипер играет на правах аренды. Договор рассчитан до конца нынешней кампании.

В текущем сезоне Дин провел семь матчей в Премьер-лиге, в которых пропустил 17 мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Гарри Кейн Маркус Рэшфорд Дин Хендерсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Сентября
10:45 · Англия. Премьер-лига
Магуайр не сыграет в дерби с «Манчестер Сити»
10:38 · Англия. Премьер-лига
Виллаш-Боаш рассказал, как «Челси» упустил Модрича
10:26 · Англия. Премьер-лига
Виллаш-Боаш: «У меня не было поддержки в «Челси», ведь Абрамович в то время судился с Березовским»
09:29 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон назвал двух игроков с самым сильным ударом в АПЛ
09:11 · Англия. Премьер-лига
В «МЮ» началась борьба за номер Роналду
09:02 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Арсенал» - лучшая команда Англии»
08:55 · Англия. Премьер-лига
Каррагер предсказал крах карьеры Магуайра в «Манчестер Юнайтед»
08:42 · Англия. Премьер-лига
Кантона назвал двух легенд футбола, которыми восхищается
07:31 · Англия. Премьер-лига
Яп Стам дам совет Магуайру, как вернуться в старт «Манчестер Юнайтед»
06:55 · Англия. Премьер-лига
Роналду забил всего один гол в десяти матчах нового сезона
27 Сентября
22:53 · Англия. Премьер-лига
Абрахам может вернуться в Англию
19:21 · Англия. Премьер-лига
​Делф повесил бутсы на гвоздь в 32 года
19:11 · Англия. Премьер-лига
​Оби Микель завершил карьеру
17:45 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» готов заплатить 50 млн евро за «украинского Неймара» 2 слухи
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Де Хеа может оказаться в топ-клубе Серии А
Все новости
Рекомендуем