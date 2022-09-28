В «МЮ» началась борьба за номер Роналду

В связи с назревающий уходом португальского нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» игроки команды начали делить между собой номер 37-летнего бомбардира. На заветную «семёрку» появились два претендента.

Согласно сведениям Manchester Evening News, закулисная борьба началась между Джедоном Санчо и Антони. Оба игрока уже заявили, что хотят забрать седьмой номер после отъезда Криштиану с «Олд Траффорд».

КриРо вернулся в «Юнайтед» летом прошлого года. Его действующий контракт с манкунианцами рассчитан до середины 2023 года.

В текущем сезоне португалец провел десять матчей, в которых отметился всего одним голом.