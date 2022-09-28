Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Арсенал» - лучшая команда Англии»

Бывший футболист «Манчестер Сити» Недум Онуоха заявил, что считает лондонский «Арсенала» лучшей командой Английской премьер-лиги.

«Можно скептически относиться к «Арсеналу», глядя на команды, которые они обыграли. Однако если ты обыграешь дважды клубы из нижней десятки, у тебя уже будет 60 баллов. Хочешь быть успешным – набирай очки. Так делают «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Поэтому они всегда на вершине турнирной таблицы. Я считаю, что в данный момент «канониры» являются лучшей командой Англии», - приводит слова Недума Metro.

После семи туров «Арсенал» с 18 баллами лидирует в таблице АПЛ. Следующий матч команда проведет против «Тоттенхэма».