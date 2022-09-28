Каррагер предсказал крах карьеры Магуайра в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о защитнике «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайре.

«Думаю, у Магуайра мало шансов исправить свое положение в «Юнайтед». Этот сезон станет для него последним в клубе. Ему нужно будет начинать все сначала. Однако это теперь стало проблемой для сборной Англии. Я смотрел последние игры, и мне было жаль Гарри. Однако сочувствие не вернет его на прежний уровень, который был у него два года назад», - передает слова Джейми The Telegraph.

В текущем сезоне 29-летний защитник провел три матча в Премьер-лиге и получил три желтые карточки.