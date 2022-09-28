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Кантона назвал двух легенд футбола, которыми восхищается

28 Сентября 2022 • 08:42 Комментировать

Легендарный французский нападающий Эрик Кантона, который известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», назвал двух футболистов, которыми восхищается.

«Я всегда восхищался игрой Райана Гиггза и Паоло Мальдини. Эти парни на протяжении 20 лет были преданы одному клубу. Это вызывает большое уважение. У меня не получилось этого сделать. Мне становилось скучно на одном месте, и я находил другое. Возможно так происходило, потому что у меня были другие увлечения», - передает слова Эрика The Athletic.

Кантона защищал цвета «красных дьяволов» с 1992 по 1997 год. За сборную Франции форвард провел 45 поединков, в которых отметился 20 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Райан Гиггз Паоло Мальдини Эрик Кантона
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