Яп Стам дам совет Магуайру, как вернуться в старт «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник сборной Голландии и «Манчестер Юнайтед» Яп Стам высказался о ситуации капитана «красных дьяволов» Гарри Магуайра, лишившегося места в стартовом составе команды.

«Магуайру нужно по максимуму использовать игровое время, которое он получает от тренерского штаба. Гарри необходимо усердно тренироваться и всегда быть готовым. В футболе все случается именно так», - передает слова голландца Manchester Evening News.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 29-летний защитник провел три поединка, в которых получил три желтые карточки.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити» в рамках АПЛ. Встреча состоится 2 октября.