Роналду забил всего один гол в десяти матчах нового сезона

Центрфорвард сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провально выступает на старте сезона-2022/2023. 37-летний нападающий уже провел десять поединков, в которых отметился всего одним забитым мячом. Этот гол он забил с пенальти в матче групповой стадии Лиги Европы против молдавского «Шерифа» (2:0).

Во вторник, 27 сентября, сборная Португалии провела поединок Лиги наций против команды Испании. Роналду и компания потерпели минимальное фиаско, пропустив гол на 88-й минуте. Из-за этой неудачи португальцы финишировали на втором месте в квартете и не смогли выйти в плей-офф турнира.