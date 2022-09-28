Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду забил всего один гол в десяти матчах нового сезона

28 Сентября 2022 • 06:55 Комментировать

Центрфорвард сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провально выступает на старте сезона-2022/2023. 37-летний нападающий уже провел десять поединков, в которых отметился всего одним забитым мячом. Этот гол он забил с пенальти в матче групповой стадии Лиги Европы против молдавского «Шерифа» (2:0).

Во вторник, 27 сентября, сборная Португалии провела поединок Лиги наций против команды Испании. Роналду и компания потерпели минимальное фиаско, пропустив гол на 88-й минуте. Из-за этой неудачи португальцы финишировали на втором месте в квартете и не смогли выйти в плей-офф турнира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Сборная Португалии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Сентября
07:31 · Англия. Премьер-лига
Яп Стам дам совет Магуайру, как вернуться в старт «Манчестер Юнайтед»
06:55 · Англия. Премьер-лига
Роналду забил всего один гол в десяти матчах нового сезона
27 Сентября
22:53 · Англия. Премьер-лига
Абрахам может вернуться в Англию
19:21 · Англия. Премьер-лига
​Делф повесил бутсы на гвоздь в 32 года
19:11 · Англия. Премьер-лига
​Оби Микель завершил карьеру
17:45 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» готов заплатить 50 млн евро за «украинского Неймара» 2 слухи
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Де Хеа может оказаться в топ-клубе Серии А
16:29 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» намерена подписать Гюндогана следующим летом
16:23 · Англия. Премьер-лига
Пулишич может продолжить карьеру в «Лидсе»
16:19 · Англия. Премьер-лига
​Назван фаворит в борьбе за украинца Малиновского – это клуб из АПЛ
16:01 · Англия. Премьер-лига
Холанн уговаривает Беллингема перейти в «Манчестер Сити»
15:59 · Англия. Премьер-лига
​В «Аль-Хиляле» объяснили, почему не подписали Роналду 2
15:50 · Англия. Премьер-лига
Джонсон: «Трент настолько высоко поднял планку, что люди сразу цепляются ему в глотку, как только он не в лучшей форме»
15:48 · Англия. Премьер-лига
Карвальял — о критике Роналду: «Неблагодарность, это один из лучших игроков всех времён» 1
15:44 · Англия. Премьер-лига
Канте возобновил тренировки с «Челси»
Все новости
Рекомендуем