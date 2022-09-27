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​Делф повесил бутсы на гвоздь в 32 года

27 Сентября 2022 • 19:21 Комментировать

Фабиан Делф принял решение о завершении карьеры в 32 года. Об этом бывший игрок «Манчестер Сити» сообщил в социальных сетях.

«Я испытываю лишь радость и благодарность за то, что мне дала эта прекрасная игра. Огромный привет моей семье, друзьям, игрокам и сотрудникам замечательных клубов, которые мне посчастливилось представлять, ощущая поддержку их фанатов», - написал Делф.

По ходу своей карьеры Фабиан Делф играл за «Лидс», «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Эвертон».

Ранее о решении повесить бутсы на гвоздь объявил бывший футболист «Челси» Джон Оби Микель.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабиан Делф
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