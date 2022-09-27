«Есть поговорка, что «всё хорошее когда-нибудь заканчивается», и для моей профессиональной футбольной карьеры этот день настал», - написал в социальных сетях Джон Оби Микель. Известный по выступлениям за «Челси» полузащитник решил повесить бутсы на гвоздь.

Оби Микель написал, что он доволен своими футбольными достижениями. Он поблагодарил свои бывшие клубы, тренеров, партнёров и болельщиков.

«Это не прощание, а начало другого путешествия – ещё одной главы моей жизни», - написал Микель.

Джон Оби Микель завершил карьеру достаточно рано – в 35 лет. Главное достижение нигерийца – победа в Лиге чемпионов в 2012 году.