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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» готов заплатить 50 млн евро за «украинского Неймара» слухи

27 Сентября 2022 • 17:45 Комментировать

Европейские клубы охотятся за талантливым атакующим полузащитником «Шахтёра» Михаилом Мудриком, которого называют «украинским Неймаром». «Горняки» оценивают своего воспитанника в 50 миллионов евро. Как сообщает INews, английский «Ньюкасл» готов удовлетворить аппетит украинского клуба.

Михаил Мудрик уже успел обратить на себя внимание в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В матчах против «РБ Лейпцига» и «Селтика» 21-летний полузащитник записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что «Ньюкасл» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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