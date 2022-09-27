Европейские клубы охотятся за талантливым атакующим полузащитником «Шахтёра» Михаилом Мудриком, которого называют «украинским Неймаром». «Горняки» оценивают своего воспитанника в 50 миллионов евро. Как сообщает INews, английский «Ньюкасл» готов удовлетворить аппетит украинского клуба.

Михаил Мудрик уже успел обратить на себя внимание в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В матчах против «РБ Лейпцига» и «Селтика» 21-летний полузащитник записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что «Ньюкасл» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.