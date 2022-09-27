​Де Хеа может оказаться в топ-клубе Серии А

Действующий контракт Давида де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона 2022/2023. Если стороны не пролонгируют трудовые отношения, испанский голкипер уже ближайшим летом обретёт статус свободного агента. Как сообщает Calciomercato, при таком раскладе подписать де Хеа может попробовать «Ювентус».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что в «Манчестер Юнайтед» сомневаются в необходимости продления контракта с Давидом де Хеа, учитывая высокую зарплату испанца и тот факт, что он в последние сезоны стал играть не так надёжно на последнем рубеже обороны, как было прежде.