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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Назван фаворит в борьбе за украинца Малиновского – это клуб из АПЛ

27 Сентября 2022 • 16:19 Комментировать

Украинский полузащитник Руслан Малиновский может сменить «Аталанту» на другой клуб. 29-летнего футболиста пресса активно связывает с несколькими клубами из Англии. Как сообщает Area Napoli, фаворитом в борьбе за Малиновского считается «Ноттингем Форест».

«Аталанта» готова расстаться с Русланом Малиновским при получении примерно 20 миллионов фунтов (примерно 22 млн евро).

Отметим, что «Ноттингем Форест» очень активно провёл трансферное лето. Тем не менее, команда на текущий момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Ноттингем Форест Руслан Малиновский Трансферы футбола - зима 2023
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