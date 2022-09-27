​В «Аль-Хиляле» объяснили, почему не подписали Роналду

В летнее трансферное окно Криштиану Роналду мог покинуть «Манчестер Юнайтед». Интерес к звёздному футболисту проявлял в том числе и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Президент этого клуба Фахад бен Нафель дал комментарий на этот счёт.

«Да, мы вели переговоры с Роналду. Проблема была не в деньгах и не в принципе – «Аль-Хиляль» способен привлекать звёздных игроков – проблема была в решении Спортивного арбитражного центра, который запретил нам регистрировать игроков. Мы не прекращали переговоры, несмотря на решение, но оттягивали их выход на фильнальный отрезок до тех пор, пока бан не снимут», - сказал бен Нафель для канала Thamanya в YouTube.