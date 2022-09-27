Полузащитник «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич восстановился. 24-летний футболист пропустил товарищеский матч против Японии из-за ушиба, но теперь он готов сыграть за команду США против Саудовской Аравии. Об этом рассказывается на официальном сайте «Челси».

За сборную США Кристиан Пулишич провёл 50 матчей, в которых забил 21 гол.

Стоит сказать, что Кристиан Пулишич не является твёрдым игроком основного состава «Челси» на старте клубного сезона. Поговаривают, что американец может уйти из лондонского клуба в следующем году. Сообщалось о начатых переговорах по Пулишичу со стороны «Ювентуса».