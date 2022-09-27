Почеттино может заменить Саутгейта в сборной Англии

Бывший тренер «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино вчера был на «Уэмбли» во время матча Лиги наций между сборными Англии и Германии. По информации от The Telegraph, в будущем аргентинец может сменить Гарета Саутгейта на посту главного тренера «трёх львов».

Напомним, что Почеттино ранее тренировал в Англии лондонский «Тоттенхэм» с которым несколько раз подряд финишировал в топ-4. В сезоне-2018/19 «шпоры» под руководством аргентинца дошли до финала Лиги чемпионов, где проиграли «Ливерпулю».

Саутгейт после чемпионата мира в Катаре может оставить свою должность. В Лиге наций сборная Англии вылетела из своей группы, играя против Италии, Германии и Венгрии.