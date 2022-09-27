«Манчестер Юнайтед» определился с заменой Роналду

В «Манчестер Юнайтед» определились с игроком, который будет приобретен на место 37-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду. Потенциальный новичок «красных дьяволов» сейчас выступает в чемпионате Голландии.

Согласно информации Forbes, манкунианцы проявляют заинтересованность в услугах форварда ПСВ Коди Гакпо. «МЮ» готов оформить переход Гакпо после того, как КриРо покинет «Олд Траффорд». Срок действующего трудового договора португальца с английским грандом истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне Коди принял участие в семи поединках чемпионата Голландии, в которых отметился восемью забитыми мячами и шестью ассистами. Его трансферный ценник – 35 миллионов евро.