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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» серьёзно задрал ценник на Леау

27 Сентября 2022 • 10:19 Комментировать

В «Милане» определились с ценником на нападающего команды Рафаэла Леау. Как стало известно журналистам Teamtalk, в услугах португальского футболиста заинтересован лондонский «Челси», который ранее хотел подписать игрока, но получил отказ.

Впрочем, английский топ-клуб не планирует отступать. «Челси» готов предпринять очередную попытку заполучить игрока в грядущее трансферное окно. В свою очередь «россонери» готовы продать Леау, если за него заплатят 130 миллионов фунтов (145 миллионов евро). При этом портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А португалец забил три гола и отдал три ассиста в шести встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Рафаэл Леау
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