«Милан» серьёзно задрал ценник на Леау

В «Милане» определились с ценником на нападающего команды Рафаэла Леау. Как стало известно журналистам Teamtalk, в услугах португальского футболиста заинтересован лондонский «Челси», который ранее хотел подписать игрока, но получил отказ.

Впрочем, английский топ-клуб не планирует отступать. «Челси» готов предпринять очередную попытку заполучить игрока в грядущее трансферное окно. В свою очередь «россонери» готовы продать Леау, если за него заплатят 130 миллионов фунтов (145 миллионов евро). При этом портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А португалец забил три гола и отдал три ассиста в шести встречах.