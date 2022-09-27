Каррик рассказал, что думает об Эриксене

Экс-футболист «МЮ» Майкл Каррик высказался о датском полузащитнике «красных дьяволов» Кристиане Эриксене.

«Эриксен – очень умный игрок. Без разницы, на какой позиции он выходит, Кристиан способен адаптироваться везде. Это футболист высочайшего уровня», - передает слова Каррика клубная пресс-служба.

Напомним, что скандинавский полузащитник перешел из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. В составе манкунианского гранда Кристиан провел восемь поединков, в которых отметился двумя голевым передачами.

Трудовое соглашение Эриксена с «Юнайтед» рассчитано до лета 2025 года.