Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррик рассказал, что думает об Эриксене

27 Сентября 2022 • 07:51 Комментировать

Экс-футболист «МЮ» Майкл Каррик высказался о датском полузащитнике «красных дьяволов» Кристиане Эриксене.

«Эриксен – очень умный игрок. Без разницы, на какой позиции он выходит, Кристиан способен адаптироваться везде. Это футболист высочайшего уровня», - передает слова Каррика клубная пресс-служба.

Напомним, что скандинавский полузащитник перешел из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. В составе манкунианского гранда Кристиан провел восемь поединков, в которых отметился двумя голевым передачами.

Трудовое соглашение Эриксена с «Юнайтед» рассчитано до лета 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Майкл Каррик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
08:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по Далоту
07:51 · Англия. Премьер-лига
Каррик рассказал, что думает об Эриксене
26 Сентября
23:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Де Хеа в 2023 году 1
22:42 · Англия. Премьер-лига
Стоунс получил травму в матче со сборной Германии
22:33 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Сенегала считает, что Мане покинул «Ливерпуль» из-за Клоппа
21:12 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес может оказаться в АПЛ
20:58 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» хочет подписать Кейта из «Ливерпуля»
20:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» планирует продлить контракт Гюндогана
18:54 · Англия. Премьер-лига
​Матич заступился за Магуайра
17:54 · Англия. Премьер-лига
​Роналду не отозвал запрос на трансфер 2 слухи
17:28 · Англия. Премьер-лига
​Агент Артура прокомментировал слухи о недовольстве игроком в «Ливерпуле»
17:12 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» включился в борьбу за форварда с ценником в 80 млн евро слухи
16:58 · Англия. Чемпионшип
​«Уотфорд» за 10 лет назначил на одного тренера меньше, чем «Вест Хэм» за всю историю
16:41 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, кто посоветовал «Спартаку» Эшуорта на должность спортивного директора
16:39 · Англия. Премьер-лига
Стала известна причина, по которой «Челси» и «Арсенал» отказались от трансфера Торреса
Все новости
Рекомендуем