​Матич заступился за Магуайра

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич заступился за защитника команды Гарри Магуайра, которого нещадно критикуют болельщики.

«То, что люди делают с Гарри Магуайром, - катастрофа. У всего должен быть предел. Люди, которые пишут гадости в социальных сетях, не имеют собственной жизни. Поэтому они пишут плохие вещи о ком-то другом», - высказался Матич, чьи слова приводит The Times.

Напомним, что в последнее время Гарри Магуайр потерял статус основного футболиста «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что Неманья Матич в летнее трансферное окно сменил «Манчестер Юнайтед» на итальянскую «Рому».