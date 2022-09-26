​Агент Артура прокомментировал слухи о недовольстве игроком в «Ливерпуле»

В летнее трансферное окно «Ливерпуль» арендовал у «Ювентуса» Артура Мело. За первую команду мерсисайдцев бразилец пока сыграл только 13 минут. Ходят слухи, что в английском клубе быстро разочаровались в Артуре, и что полузащитник может покинуть «Энфилд» уже зимой. Комментарий на этот счёт дал агент 26-летнего бразильца Федерико Пасторелло.

«Для адаптации и восстановления физического состояния футболисту всегда нужно несколько недель, это нормально. Все очень довольны им. Артур отказался от отпуска, чтобы остаться работать в «Ливерпуле». Скоро он будет готов на все 100%», - сказал Пасторелло La Gazzetta dello Sport.