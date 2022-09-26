В летнее трансферное окно «Реал» не смог подписать статусного нападающего, хотя клуб связывали с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном. Следующим летом мадридский гранд рассчитывает всё же заполучить футболиста на позицию центрфорварда. Как сообщает Todo Fichajes, «сливочные» включились в борьбу за Кристофера Нкунку из «РБ Лейпцига».

Стоит сказать, что Кристофер Нкунку уже находится на радаре нескольких топ-клубов Европы, в том числе на радаре лондонского «Челси».

24-летний Кристофер Нкунку оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 80 миллионов евро.