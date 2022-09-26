​Стало известно, кто посоветовал «Спартаку» Эшуорта на должность спортивного директора

В понедельник «Спартак» объявил о назначении Пола Эшуорта на должность спортивного директора. Для московского клуба это важный шаг, поскольку пост спортивного директора в стане «красно-белых» оставался вакантным на протяжении тринадцати месяцев.

Как сообщает на своих страницах «Чемпионат», назначить Пола Эшуорта «Лукойлу» посоветовал Александр Базаров, являющийся вице-президентом «Сбербанка». Базаров был знаком с английским специалистом со времён аудита «Спартака», который проводит холдинг City Football Group.

Напомним, что около месяца назад Леонид Федун вышел из управления «Спартаком». Свои акции клуба он продал компании «Лукойл».