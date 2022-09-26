Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Стало известно, кто посоветовал «Спартаку» Эшуорта на должность спортивного директора

26 Сентября 2022 • 16:41 Комментировать

В понедельник «Спартак» объявил о назначении Пола Эшуорта на должность спортивного директора. Для московского клуба это важный шаг, поскольку пост спортивного директора в стане «красно-белых» оставался вакантным на протяжении тринадцати месяцев.

Как сообщает на своих страницах «Чемпионат», назначить Пола Эшуорта «Лукойлу» посоветовал Александр Базаров, являющийся вице-президентом «Сбербанка». Базаров был знаком с английским специалистом со времён аудита «Спартака», который проводит холдинг City Football Group.

Напомним, что около месяца назад Леонид Федун вышел из управления «Спартаком». Свои акции клуба он продал компании «Лукойл».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пол Эшуорт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
17:54 · Англия. Премьер-лига
​Роналду не отозвал запрос на трансфер слухи
17:28 · Англия. Премьер-лига
​Агент Артура прокомментировал слухи о недовольстве игроком в «Ливерпуле»
17:12 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» включился в борьбу за форварда с ценником в 80 млн евро слухи
16:58 · Англия. Чемпионшип
​«Уотфорд» за 10 лет назначил на одного тренера меньше, чем «Вест Хэм» за всю историю
16:41 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, кто посоветовал «Спартаку» Эшуорта на должность спортивного директора
16:39 · Англия. Премьер-лига
Стала известна причина, по которой «Челси» и «Арсенал» отказались от трансфера Торреса
16:33 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» начал переговоры по Пулишичу слухи
15:50 · Англия. Премьер-лига
Кейн намерен отказаться от предложений «Баварии» и «Челси», продлив контракт с «Тоттенхэмом»
15:50 · Англия. Чемпионшип
​Билич стал 9-м тренером «Уотфорда» за три года
15:45 · Англия. Премьер-лига
​Кантона: «Мы всё ближе к мировой войне» 1
15:40 · Англия. Премьер-лига
Источник: «Челси» пока не планирует покупать ещё одного нападающего слухи
15:37 · Англия. Премьер-лига
Джеймс: «Лучший матч прошлого сезона? Когда мы разгромили «Ювентус» 4:0»
15:30 · Англия. Чемпионшип
​Билич стал тренером английского клуба официально
15:18 · Англия. Премьер-лига
​Салах возвращается в «Ливерпуль» досрочно
14:52 · Англия. Чемпионшип
​Билич возглавит английский клуб
Все новости
Рекомендуем