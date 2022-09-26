Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич находится на радаре «Ювентуса». Как сообщает Calciomercato, туринский клуб начал переговоры с агентом 24-летнего американца, узнав, что футболист рассчитывать начать писать новую главу в своей карьере в следующем году.

В сезоне 2022/2023 Кристиан Пулишич не является твёрдым игроком основного состава «Челси». Американец лишь один раз выходил на матч команды с первых минут. Впрочем, недавно «пенсионеры» поменяли тренера, и теперь ситуация Пулишича может улучшиться.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кристиана Пулишича в 42 миллиона евро.