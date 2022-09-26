​Салах возвращается в «Ливерпуль» досрочно

Юрген Клопп может быть доволен новостью о том, что нападающий Мохамед Салах возвращается в расположение «Ливерпуля» раньше, чем планировалось. Египетская футбольная ассоциация объявила о решении предоставить Салаху отдых и не задействовать его во вторничном товарищеском матче против сборной Либерии.

Также отдых получил Мостафа Мохамед. Любопытно, что именно Салах (дубль) и Мохамед принесли сборной Египта победу в товарищеской игре против Нигера – 3:0.

Ближайший матч чемпионата Англии «Ливерпуль» проведёт в субботу, 1 октября. Команда Юргена Клоппа будет принимать «Брайтон».